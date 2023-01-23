『Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 14分に出品され04月01日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ
【商品説明】
・adjustable belly strap in length with quick release fastener. carrying handle. 2 big pockets with several zipper and net pockets.
・padded back. ergonomic formed padded shoulder straps， ca.5 cm wide， adjustable in length. eyelets for additional material to fix.
・ストラップの種類: Adjustable
・収納可能サイズ: 31~40L
・留め具の種類: ファスナー， 面ファス
【サイズ】
高さ : 15.70 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FOX 180モト バックパック グリーンカモ
¥ 8415
かご カゴ ラタン バスケット ハンドル付き おしゃれ スクエア リビング 編みかご キッチン ランドリーバスケット ラタンマーケットバスケ
¥ 8415
エーデルリッド （Edelrid） キャニオニングバッグ 45L
¥ 8415
シールド３５(ダークブラウン)
¥ 8414
PATHFINDER パスファインダー Water Bottle Bag Black ウォーターボトル バッグ ブラック日本正規品
¥ 8414
Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ キャンバス 内側防水 2点セット 大容量 超軽量 660g ふわふわショルダーパ
¥ 8412
ブラックダイヤモンド Black Diamond トレイルブリッツ12 BD54091 アロイ ワンサイズ Free Size
¥ 8411
ウォーカースクエアバックパック(ブラックヘザー)
¥ 8408
国内正規品 ウォータープルーフ プロライト ウエストパック 2L 超軽量 防水性が高い 防水ウエストパック (OB1049BLK-m(ブラッ
¥ 8408
BTM キャリーワゴン キャリーカート アウトドアワゴン 100L大容量 折りたたみ 自立収納 大型タイヤ4輪360°自由回転 タイヤロック
¥ 8407
【在庫有・即納】キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアワゴン CS 収束型 4輪キャリー ベージュ 前輪ストッパー付き UL-1056
¥ 8400
ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte グレー 灰 gr
¥ 8400
ドイター BACKPACK ウルトラライド マリン
¥ 8398
リー リュック 軽量・高強度900デニールポリエステル素材 多機能 防水レインカバー付 (PC収納可) ボックス型 ネイビー
¥ 8395
ファウデ リュック バリード22 Hydro Blue
¥ 8394
Columbia コロンビア フレッチャーアベニュー 30Lバックパック 男女兼用 お弁当収納 プリント収納 PU8511
¥ 8393
コロンビア ブルーリッジマウンテン30L バックパック Columbia BlueridgeMountain30L BackpackColumbia_23SS
¥ 8393
サテライト（Satellite）（メンズ、レディース、キッズ）ディパック BOXXX LIME SCP12719 SCP12720
¥ 8393
落札価格8419円
560 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！