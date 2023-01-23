『ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テントシート PVCマルチシート ツインクレスタ ハーフインナー用 シルバー(ライトグレー) 1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 02分に出品され03月20日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テントシート PVCマルチシート ツインクレスタ ハーフインナー用 シルバー(ライトグレー) 1



【商品説明】

・素材:PVC(耐水圧10，000mm以上)



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 34.90 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 1.51 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。