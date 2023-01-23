TRIWONDER 二重層 テント 1人用 アウトドア 防災用 キャンプ用品 3シーズン 登山テント 撥水加工 軽量 設営簡単 4色選択可能【2024年最新】

商品情報

"画像出典元：「TRIWONDER」より引用"



【商品名】

TRIWONDER 二重層 テント 1人用 アウトドア 防災用 キャンプ用品 3シーズン 登山テント 撥水加工 軽量 設営簡単 4色選択可能



【商品説明】

・?【アウターテント】- 210Tポリエステル素材を採用、PU防水コーティングを施し、耐水圧＞3500ｍｍ、UVカット。出入口を2ヶ所に装備、外に閉鎖可能の換気窓もあり、通気性にバッチリの3シーズン テント。

・?【インナーテント】- ポリエステル生地と高密度B3メッシュを採用。防虫・通気性に優れ、ランタンフックも装備。夏場の時はアウターテントを外して単独に使うことができます。

・?【テントポール】- 航空アルミニウム合金を採用、軽量で高い耐久性があり、7.9ｍｍ。ショックコードでポールとソケットが一体となっているので素早い



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。