『プリスクリプション・ダイエット 犬用 メタボリックス 小粒 3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 06分に出品され03月31日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 健康的な代謝をサポートし、避妊・去勢後の体重管理や、体重減量後のリバウンドに配慮