『EPSON プロジェクター交換用ランプ ELPLP88【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 02分に出品され03月22日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
高さ : 15.20 cm
横幅 : 17.90 cm
奥行 : 29.10 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
・モデル番号:ELPLP88
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワット数:200 W
・梱包サイズ:16 x 11 x 40 cm
・重量:404 g
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落札価格8418円
928 入札履歴
終了
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