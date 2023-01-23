『EPSON プロジェクター交換用ランプ ELPLP88【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 02分に出品され03月22日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 15.20 cm

横幅 : 17.90 cm

奥行 : 29.10 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



・モデル番号:ELPLP88

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワット数:200 W

・梱包サイズ:16 x 11 x 40 cm

・重量:404 g