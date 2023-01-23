『防ダニほかほかマグナムスーパーDX デラックス 2畳 U-Q939【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 20時 45分に出品され04月03日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

カラー:アルミ、折りタタミ式、保温力、クッション性、防音



【商品説明】

厚み15mmの超極厚で、保温力・クッション性に加え防音性も特級性能

マグナムスーパーDX(15mm厚)に防ダニ加工をプラスしました

ダニ増殖抑制率80％以上



【商品詳細】

ブランド：ユーザー(株)(ネット)

商品名：防ダニほかほかマグナムスーパーDX デラックス 2畳 U-Q939

製造元：ユーザー(株)(ネット)

商品内容：約1680×1720×15mm(840×1720mm×2枚)



【当店からの連絡】