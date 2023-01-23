『印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 42分に出品され03月21日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋



【商品説明】

・サイズ 縦9cm×横19cm×厚み1.8cm

・仕様 札入れ1個、ファスナー小銭入れ1個 ポケット2個、カード10枚

・材質 表側・・印伝（鹿革） 内側・・牛革

・生産国 日本

・両面印伝の長財布

・留め具の種類: ファスナー



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ 印伝長財布

紺地黒漆宝尽くし紋