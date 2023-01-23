『印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 42分に出品され03月21日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋
【商品説明】
・サイズ 縦9cm×横19cm×厚み1.8cm
・仕様 札入れ1個、ファスナー小銭入れ1個 ポケット2個、カード10枚
・材質 表側・・印伝（鹿革） 内側・・牛革
・生産国 日本
・両面印伝の長財布
・留め具の種類: ファスナー
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8418円
298 入札履歴
終了
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