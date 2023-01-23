『Solo Stove ソロストーブライト ステンレススチール 高さ：約10cm(収納時) 約14.5cm(使用時) 直径(幅)：約10.8c【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 31分に出品され03月30日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Solo Stove ソロストーブライト ステンレススチール 高さ：約10cm(収納時) 約14.5cm(使用時) 直径(幅)：約10.8c
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.71 cm
横幅 : 13.11 cm
奥行 : 13.31 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8418円
627 入札履歴
終了
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