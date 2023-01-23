『エバニュー(EVERNEW) Ti U.L. Pot set 600+900 ECA535【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 28分に出品され03月23日 10時 28分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エバニュー(EVERNEW) Ti U.L. Pot set 600+900 ECA535



【商品説明】

・600mlと900mlの平型クッカーのセット

・サイズ : 径136x深さ64mm(ナベ大)/径124x深さ52mm(ナベ小)

・容量 : 900ml(ナベ大)/600ml(ナベ小)

・素材 : チタン(国内製造)

・質量 : 210g



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。