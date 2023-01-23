『ソニー SONY SDXC メモリーカード 64GB SF-M64T Class10 UHS-II対応 タフ仕様【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 20時 40分に出品され03月14日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー SONY SDXC メモリーカード 64GB SF-M64T Class10 UHS-II対応 タフ仕様
【商品説明】
・64GB
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・一体成型
・曲げ強度18倍
・最高等級の防水性 IPX8
・無償ダウンロード特典「Memory Card File Rescue」利用可能 (インターネット環境が必要)
・落下5mの試験をクリア
・防塵性 IP6X
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8418円
801 入札履歴
終了
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