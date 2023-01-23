『前頭側頭葉変性症(FTLD)の診断と治療―前頭側頭型認知症・意味性認知症・進行性非流暢性失語【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 50分に出品され03月05日 04時 50分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介 病態の理解・解明が困難であった FTLD(前頭側頭葉変性症)の診断・治療の道標 従来ピック病と呼ばれて難治性の認知症の一つとされていた疾患は、1990年代から急速に病態解明が進み、現在では前頭側頭型認知症(FTD)、意味性認知症(SD)、進行性非流暢性失語(PNFA)の三つの臨床類型を包含する前頭側頭葉変性症(FTLD)として位置づけられるに至りました。 本書において著者は最新の研究成果を踏まえ、また多くの症例を呈示しつつ、アルツハイマー病、統合失調症、うつ病などと見誤られがちなこの疾患の病理を詳しく解説し、正しい診断と治療への道筋を示します。 医療の前線で認知症と闘っている一般臨床医に数多くの示唆を与える一書です。 内容（「BOOK」データベースより） 従来ピック病と呼ばれていた認知症は、?
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落札価格8418円
273 入札履歴
終了
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