『PELICAN ハードケース 1120 イエロー 1120-000-240【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 10分に出品され04月16日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：イエロー

内寸法(内装材を除く):L184*W121*H78mm

外寸法:L206*W167*H90mm

重量(フォームあり):約560g

重量(フォームなし):約530g

付属品:O-リング，ブロックウレタン3枚セット



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