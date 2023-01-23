『PELICAN ハードケース 1120 イエロー 1120-000-240【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 10分に出品され04月16日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：イエロー
内寸法(内装材を除く):L184*W121*H78mm
外寸法:L206*W167*H90mm
重量(フォームあり):約560g
重量(フォームなし):約530g
付属品:O-リング，ブロックウレタン3枚セット
家電&カメラ:カメラ:アクセサリ:カメラ用アクセサリ:カメラバック・ケース
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落札価格8418円
905 入札履歴
終了
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