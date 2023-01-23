『「SUN CLOUD」ショルダーバッグ トートバッグ 斜めがけ キャンバス レディース A4 通勤 通学 大きめ (ナチュラル)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 42分に出品され03月18日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

「SUN CLOUD」ショルダーバッグ トートバッグ 斜めがけ キャンバス レディース A4 通勤 通学 大きめ (ナチュラル)



【商品説明】

・＊Six Pocket Tote Bag(M) ＊Made in Korea

・＊サイズ : 横34cmx25cmx幅14cm（A4サイズ収納可能）

・＊素材: コットン. キャンバス .マグネットボタン.レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。