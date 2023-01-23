『モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (12月 タンザナイト) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン 一【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 00時 39分に出品され05月12日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (12月 タンザナイト) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン 一
【商品説明】
・?シルバー925?世界的に純銀とみなされる素材です。コーティングされているので、お手入れの手間いらずなのもポイント。
・【レテ?ィース レテ゛ィース シルハ?ー シルハ゛ー フ?ラント? フ゛ラント゛ 】
・商品詳細 ・ブランド mon(モン) ・素材 シルバー925(ロジウムコーティング) キュービックジルコニア 各種天然石 ・チェーン 幅 約0.6mm(4面カットあずきチェーン) 長さ 39cm～44cm(調節可能) ・重量 約2.3g ・チャームサイズ [三日月] 縦約8.0mm 横約9.0mm 厚み約2.0mm [蝶] 縦約8.5mm 横約8.0mm 厚み約2.0
【サイズ】
高さ : 0.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(取寄) ローレン ラルフローレン レディース スカルプ メタル ペンダント ネックレス
¥ 8414
プリシラ オールウィッグ フリルカールミディ A-693 耐熱 TDM・デイリーマロン
¥ 8413
エースジーン ビジネスバッグ レディース ビエナII モバイルPCバッグ 13インチ対応 肩掛け可能 62551 ネイビー
¥ 8413
sasicco三河木綿clover toto クローバートート（縦220×横（上）360（下）220×マチ130 持ち手高180 mm） (
¥ 8413
ネックレス 「Daniel Wellington」Elan Unity Necklace
¥ 8413
高品質 日本製 シルバー925 ネックレス キラキラスターのダイヤモンド&イエローサファイア
¥ 8413
高品質 日本製 シルバー925 ネックレス オシャレな表情を見せてくれるホワイトトパーズ
¥ 8413
ラブラドライト ピアス 碌山 ROKUZAN ジュエリー
¥ 8413
エテ シェア カット リング 810202 11号 イエローゴールド
¥ 8412
(ジュエッテ) Jouete パール ネックレス 069514 FREE イエローゴールド
¥ 8412
Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ
¥ 8412
Petit Jewel YU-NA 隠れハート ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント
¥ 8412
キャリコ Calico キャットプレート(伸び猫)ネックレス ホワイト キュービックジルコニア使用 CA-00019-NE_01
¥ 8412
Petit Jewel YU-NA ペアバングル ペアブレスレット 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼン
¥ 8412
Petit Jewel YU-NA ハート ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント
¥ 8412
SERASTINY うさぎ ホースシュー ネックレス レディース 天然ダイヤモンド セラスティニー ペティ Lepusシリーズ (ピンクゴー
¥ 8412
フリースタイル FREE STYLE ツイストアラベスクシルバーリング ブラック FSR895-B 日本サイズ15号
¥ 8412
Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ
¥ 8412
落札価格8417円
706 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！