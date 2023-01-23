『モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (12月 タンザナイト) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン 一【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 00時 39分に出品され05月12日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (12月 タンザナイト) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン 一



【商品説明】

・?シルバー925?世界的に純銀とみなされる素材です。コーティングされているので、お手入れの手間いらずなのもポイント。

・【レテ?ィース レテ゛ィース シルハ?ー シルハ゛ー フ?ラント? フ゛ラント゛ 】

・商品詳細 ・ブランド mon(モン) ・素材 シルバー925(ロジウムコーティング) キュービックジルコニア 各種天然石 ・チェーン 幅 約0.6mm(4面カットあずきチェーン) 長さ 39cm～44cm(調節可能) ・重量 約2.3g ・チャームサイズ [三日月] 縦約8.0mm 横約9.0mm 厚み約2.0mm [蝶] 縦約8.5mm 横約8.0mm 厚み約2.0



【サイズ】

高さ : 0.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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