『埼玉西武ライオンズ×GP(ジーピー) 野球 軟式 一般 キャッチャーミット 46293【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 08分に出品され03月28日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 部活・サークル・草野球のチームなどで練習をはじめるのに適した、一般用右投げ軟式ミットです。モチモチとした感触と柔軟性に特化しています。