『EXTRA(エクストラ) 5mm ベルクロラジアル ソフトブーツ S(24cm) Z-09030101503【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 00時 39分に出品され04月03日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EXTRA(エクストラ) 5mm ベルクロラジアル ソフトブーツ S(24cm) Z-09030101503



【商品説明】

・ソフトな履き心地で人気のラジアルブーツ



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。