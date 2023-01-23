『EXTRA(エクストラ) 5mm ベルクロラジアル ソフトブーツ S(24cm) Z-09030101503【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 00時 39分に出品され04月03日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EXTRA(エクストラ) 5mm ベルクロラジアル ソフトブーツ S(24cm) Z-09030101503
【商品説明】
・ソフトな履き心地で人気のラジアルブーツ
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8417円
282 入札履歴
終了
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