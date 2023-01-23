『OUTDOOR ペットリュック メッシュタイプ ブラック 犬猫用 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 30分に出品され03月08日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クラシック・ブラック L OD193-011-002
・・Size:LColor:ブラック
・OUTDOOR PRODUCTS 定番デザインのディパックをペットキャリーにアレンジした特別アイテム！
・サイズ Lサイズ:幅38cm、奥行25.5cm、高さ45cm 耐荷重：8kg
・素材 ポリエステル 100%
・生産国 CHINA
・アウトドア プロダクツ正規ライセンス商品
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落札価格8417円
177 入札履歴
終了
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