『HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 44分に出品され05月03日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!
能力:穴あけ 鋼材:直径10mm アルミ:直径12mm 木材:直径29mm
能力:ねじ締め 小ねじ:ねじ径6mm 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8mm×長さ45mm
キーレスチャック 最大把握径 10mm
トルクレンジ:0.6~4.0N・m(20段切替)
最大トルク:[低速]38N・m、[高速]17N・m
機体寸法:166×217mm(BSL1215装着時)
無負荷回転数:[低速]0~350min-1 [高速]0~1，400min-1
質量:1.1kg(BSL1215装着時)
標準付属品:急速充電器・No2プラスドライバビット・予備電池・ケース・電池カバー
【商品説明】
重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!
小形・軽量な10.8V電池にスライド式が新登場! 着脱が簡単です。
締め付けトルク38N・m
白色LEDライト付き
2段変速(高速/低速)付
標準付属品:急速充電器・No2プラスドライバビット・予備電池・ケース・電池カバー
用途
小ねじ・木ねじなどの締め
【当店からの連絡】
SHIMANO(シマノ) RD-M8000 GS 11S RD-M8000
¥ 8408
SHIMANO(シマノ) RD-M8000 SGS 11S RD-M8000
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¥ 8386
落札価格8416円
387 入札履歴
終了
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