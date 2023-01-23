HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!

能力:穴あけ 鋼材:直径10mm アルミ:直径12mm 木材:直径29mm

能力:ねじ締め 小ねじ:ねじ径6mm 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8mm×長さ45mm

キーレスチャック 最大把握径 10mm

トルクレンジ:0.6~4.0N・m(20段切替)

最大トルク:[低速]38N・m、[高速]17N・m

機体寸法:166×217mm(BSL1215装着時)

無負荷回転数:[低速]0~350min-1 [高速]0~1，400min-1

質量:1.1kg(BSL1215装着時)

標準付属品:急速充電器・No2プラスドライバビット・予備電池・ケース・電池カバー



【商品説明】

重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!

小形・軽量な10.8V電池にスライド式が新登場! 着脱が簡単です。

締め付けトルク38N・m

白色LEDライト付き

2段変速(高速/低速)付

標準付属品:急速充電器・No2プラスドライバビット・予備電池・ケース・電池カバー

用途

小ねじ・木ねじなどの締め



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