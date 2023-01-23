『マルカン PHメーター NEO【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 46分に出品され03月19日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【取寄品 出荷：約5−9日 土日祝除く】IP67等級防水。PH電極交換可能。測定精度±0.1pH。ワンタッチで簡単計測。大きくて見やすい液晶表示。

カテゴリ ペット用品、生き物

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