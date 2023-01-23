『RUFFWEAR(ラフウェア) スワンプクーラー ジップベスト 1874023日本正規品 (M， SMPK)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 08時 06分に出品され05月08日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

RUFFWEAR(ラフウェア) スワンプクーラー ジップベスト 1874023日本正規品 (M， SMPK)



【商品説明】

・【カラー】オーロラティール(ARTL)、ブルーミスト(BLMI)、サーモンピンク(SMPK)

・【サイズ】XXS、XS、S、M、L、XL

・【素材】（背中側）ナイロン/スパンデックス、（腹部）ポリエステル

・【胸囲（cm）】XXS（33-43）、XS（43-56）、S（56-69）、M（69-81）、L（81-91）、XL（91-107）

・【重量】135g （M）



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。