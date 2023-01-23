『RUFFWEAR(ラフウェア) スワンプクーラー ジップベスト 1874023日本正規品 (M， SMPK)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 08時 06分に出品され05月08日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUFFWEAR(ラフウェア) スワンプクーラー ジップベスト 1874023日本正規品 (M， SMPK)
【商品説明】
・【カラー】オーロラティール(ARTL)、ブルーミスト(BLMI)、サーモンピンク(SMPK)
・【サイズ】XXS、XS、S、M、L、XL
・【素材】（背中側）ナイロン/スパンデックス、（腹部）ポリエステル
・【胸囲（cm）】XXS（33-43）、XS（43-56）、S（56-69）、M（69-81）、L（81-91）、XL（91-107）
・【重量】135g （M）
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8416円
597 入札履歴
終了
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