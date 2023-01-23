『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 6.0号 SWネイビー LD-A71S 釣り糸【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 21時 42分に出品され04月02日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 6.0号 SWネイビー LD-A71S 釣り糸
【商品説明】
・カラー:SWネイビー
・タフなリールにタフなラインを!
・号数(号):6.0
・最大強力:113lb (51.3kg)
・素材/PE
・長さ(m):300
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8416円
128 入札履歴
終了
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