『Maktar Qubii (microSD 256GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ipad 容量不足解消【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 07時 55分に出品され04月18日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Maktar Qubii (microSD 256GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ipad 容量不足解消



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。