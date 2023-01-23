『グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 02分に出品され03月25日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40
【商品説明】
・※簡易ブックケースは、輸送時の多少の凹みがある場合がございます。保管用の簡易ケースとしてお使いください。
・サイズ： （透明ファイル）縦740mm×横530mm 【参考 B2サイズ：728mm × 515mm】
・サイズ：（ファイル外寸）縦760mm×横543mm×背幅27mm カラー：ブラック
・簡易ケース付
・透明クリアファイル20枚（ライトグレー中紙付）
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 79.50 cm
重量 : 3.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40
¥ 8415
1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車
¥ 8414
TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 照明付延長部 4286 鉄道模型用品
¥ 8414
千吉 薪割り台 オープンタイプ SCS-1 作業用・大工用・アウトドア用
¥ 8413
トミーテック TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 売店・照明付延長部 4288 鉄道模型用品
¥ 8413
トミーテック TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 コンビニエンスストア・照明付延長部 4287 鉄道模型用品
¥ 8413
We R Memory Keepers ツール Crop-A-Dile - Big Bite 70911-4
¥ 8413
マストハブ 1/48 カーチス・モフォークIV単座戦闘機 FM48001 プラモデル
¥ 8413
KATO Nゲージ 貨物駅プレート基本セット 23-142 鉄道模型用品
¥ 8413
KATO Nゲージ 貨物駅プレート基本セット 23-142 鉄道模型用品
¥ 8413
泉州だんじり ＤＸ 岸和田型 模型 プラモデル
¥ 8413
タミヤ ミニ四駆特別販売 ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ (ライトグリーン/ブルー) 69569
¥ 8412
タミヤ ミニ四駆特別限定 ジャパンカップ ジュニアサーキット レーンチェンジ拡張セット(白) 69579
¥ 8412
国産自然塗料 U-OIL for DIY(屋内・屋外共用)カラータイプBasic 33 colors - 0.75L (D06_Dダークブラ
¥ 8411
Nゲージ 1013 標準型ガントリークレーン ペーパーストラクチャー キット
¥ 8409
[キーン] サンダル WHISPER ウィスパー レディース ブラック/マグネット 23.5 cm
¥ 8408
ピットロード 1/700 スカイウェーブシリーズ 海上自衛隊 多用途運用護衛艦 DDH-183 いずも スキージャンプ甲板付き プラモデル
¥ 8408
ピットロード 1/700 SPSシリーズ レイテ沖海戦 情景ペーパーベース (290×185mm 2枚入) プラモデル SPS09
¥ 8408
落札価格8416円
26 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！