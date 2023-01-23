『YAMAZEN Qriom 防水ラジオ YR-M200（W） 1台【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 50分に出品され03月11日 11時 50分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
屋外利用可能な防水ラジオ。
YAMAZEN Qriom 防水ラジオ YR-M200（W） 1台
YAMAZEN Qriom 防水ラジオ YR-M200（W） 1台
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【商品名】 YAMAZEN Qriom 防水ラジオ YR-M200（W） 1台 【ジャンル・特徴】 屋外利用可能な防水ラジオ。 [ YR-M200(W) ]/【型番】YR-M200(W) ※こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 寸法：W約15.6×D9.9×H14.8cm 重量：約520g その他仕様：電源:単1形乾電池×4本(別売)、ACアダプター(別売) 受信周波数:[AM]522〜1620kHz、[FM]76〜95MHz 保証期間:1年・・・続きは下へ
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落札価格8416円
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終了
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