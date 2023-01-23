『Catch.u-超軽量キャスティング釣り竿，スピニングまたはキャスティングロッド，6?15ポンド，3?21g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 50分に出品され03月30日 04時 50分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パラメーター: 長さ: 1.8m閉じた長さ: 94cm秒: 2乗: mトップ直径: 3mmボトム直径: 15mm材質: カーボンハンドル: スピニング/キャスティングライン重量: ルアー重量6?15ポンド，3?21g，梱包内容: 釣り竿1本
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¥ 8415
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¥ 8414
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¥ 8411
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¥ 8409
[スワンズ] スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0053 BK ブラック×マゼンダ
¥ 8409
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SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
¥ 8406
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0051 MBK マットブラック×マットブラック×
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¥ 8405
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ソウ2 ミラーレンズモデル SOU2-0702 LG ライムグリーン×ブラック/シルバーミラー×ライトス
¥ 8405
落札価格8415円
570 入札履歴
終了
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