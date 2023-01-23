『N&S Mサイズ キャットランドケージ 猫ケージ 大型 折りたたみ キャットケージ ワイド扉 多頭飼い 脱走防止 猫ハウス 2段 3段 組み替え【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 09分に出品され04月14日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
中型大型・ブラック 2段 c10030-22
・・Size:2段Color:ブラック
・【外寸サイズ (幅X奥行X高さ)】 : 84×61×109 cm
・【内寸サイズ (幅X奥行X高さ)】 : 76×53.5×107cm
・【入口サイズ】：1段目44×44.5cm 2段目30×41cm
・【棚板サイズ】50.5×34cm（2枚）
・【商品説明】：多頭飼いにも対応できる2段広々キャットゲージです。各段に扉付で、 掃除の時やペットを取り出すのに便利です。 大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。 猫がゆっくりくつろげる大きめの丈夫な棚板が３枚付いています。
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¥ 8415
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¥ 8414
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Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 ベージュ 2つ高いベッド 多頭飼いも (高さ162cm)
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落札価格8415円
165 入札履歴
終了
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