『N&S Mサイズ キャットランドケージ 猫ケージ 大型 折りたたみ キャットケージ ワイド扉 多頭飼い 脱走防止 猫ハウス 2段 3段 組み替え【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 09分に出品され04月14日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中型大型・ブラック 2段 c10030-22

・・Size:2段Color:ブラック

・【外寸サイズ (幅X奥行X高さ)】 : 84×61×109 cm

・【内寸サイズ (幅X奥行X高さ)】 : 76×53.5×107cm

・【入口サイズ】：1段目44×44.5cm 2段目30×41cm

・【棚板サイズ】50.5×34cm（2枚）

・【商品説明】：多頭飼いにも対応できる2段広々キャットゲージです。各段に扉付で、 掃除の時やペットを取り出すのに便利です。 大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。 猫がゆっくりくつろげる大きめの丈夫な棚板が３枚付いています。