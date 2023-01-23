『大型犬 サークル 犬 室内 ペットフェンス ペット用フェンス 中大型犬用 ペットケ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 59分に出品され04月15日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：80*80
スタイル：折り畳み式
【商品仕様】本体材質:メタル、枚数:6枚、重量(約):9Kg 各パネルサイズ(約):幅80cm×高さ80cm。
【高品質・高耐久性】丈夫な鉄製で、表面にはブラックの防錆加工が施されています。粉体塗装が実施された柵が傷に強く ，室外使用の場合は、連結棒を地下に差し込んで、安定性を一層向上させます。
【組み合わせ自由】室内/屋外用の持ち運び可能なエクササイズ/プレイサークル。接続式パネル6枚が付属、長方型、正方型、六角型、L字型などに変更できます。ペットに窮屈な思いをさせる事なく、日常の
ペット | ペットベッド ブラウン 組立品 (ペット用)
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落札価格8415円
610 入札履歴
終了
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