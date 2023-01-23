『チャムス (CHUMS) ポップアップサンシェード3人用 レッド H127×W198×D147 (+89) cm CH62-1955-R001-00【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 08分に出品され03月30日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チャムス (CHUMS) ポップアップサンシェード3人用 レッド H127×W198×D147 (+89) cm CH62-1955-R001-00
商品コード：16064407526
型番：CH62-1955-R001-00
サイズ：ＦＦ
カラー：レッド
サイズ : H127×W198×D147 (+89) cm・収納サイズ : 直径64cm
カラー : レッド
素材 : 190Tポリエステル
定員 : 3名・仕様 : UVカット
付属品 : ペグ、収納袋
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落札価格8415円
420 入札履歴
終了
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