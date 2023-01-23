『バーレー(Burley) チャイルドトレーラーパーツ プレミアムシートパッド ブラック one size【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 14時 10分に出品され03月09日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

調節可能なヘッドレストを備えたクッション性、お子様を快適にサポートします。

手洗い可能なパッド、簡単に取り外して掃除できます。

発売年・モデルイヤー:2019

部門名:ユニセックス大人

素材:コンポジット



【商品説明】

バーレーはすべての商品を心と魂を込めて作ります。自転車用ベビーカー、荷物・ペット用トレーラーを始めとするすべての商品において、最高の品質・耐久性・安全性を実現すべく努力を重ねています。



【商品詳細】

ブランド：Burley

商品名：バーレー(Burley) チャイルドトレーラーパーツ プレミアムシートパッド ブラック one size

製造元：バーレー(Burley)

商品番号：960134

商品内容：One Size

色：ブラック



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