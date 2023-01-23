『メキシコ マヤ アステカカレンダー 太陽の石 ペンダントトップ シルバー９２５【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 12時 45分に出品され03月12日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メキシコ マヤ アステカカレンダー 太陽の石 ペンダントトップ シルバー９２５
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8415円
938 入札履歴
終了
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