『カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 10時 08分に出品され04月18日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

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