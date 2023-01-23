『カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 10時 08分に出品され04月18日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8415円
545 入札履歴
終了
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