『★3COLOR★バックスリット x テーラード ロングコート★ロングコート 春 アウター ジャケット ロング丈 マキシ丈 テーラードジャケット トレンチコート スプリン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 08時 43分に出品され03月29日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バックスリット xテーラード ロングコート

サッと羽織れるロングコートは

幅広いスタイルに対応してくれます！

羽織るだけで高見えコーデを演出してくれる大人っぽい

ゆったりなので、体型カバーも出来る!

春コートはこれからのシーズンに欠かせない1枚です！

3カラー x 4サイズの展開から選べるのも魅力的





商品名





3COLORバックスリット xテーラード ロングコートロングコート 春 ロングジャケット アウター ジャケット ロング丈 マキシ丈 テーラードジャケット トレンチコート スプリングコート ライトアウター 春コート チェスターコート バックスリット ゆったり 美ライン フェミニン きれいめ 春 レディース 韓国ファッションholyholy



素材



ポリエステル混紡



サイズ



「Fitting Check」に記載



品番

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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