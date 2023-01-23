『ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル(B) ヒップバッググレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 23時 50分に出品され03月03日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル(B) ヒップバッググレー



【商品説明】

・カラー:グレー

・収納目安:エメラルダス エギホルダーT L(B)3個程度、中型ボックス(約21×15cm)4個程度

・本体外寸(cm):約16×33×21

・素材:ナイロン

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 21.90 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 33.90 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。