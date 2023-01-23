『JVC カナル型イヤホン XXシリーズ ハイレゾ対応 重低音 ブラック HA-FX99X-B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 13時 21分に出品され05月02日 13時 21分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載 深い重低音再生を実現する「エクストリームトルネードダクト」を採用 ヘッドホンを保護し、形態に便利なXXロゴ入りキャリングポーチ付属 ノイズキャンセリング機能無
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落札価格8415円
843 入札履歴
終了
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