『和ごころきもの屋 二本差しかんざし 簪 髪飾り ヘアアクセサリー kanzasi376【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 33分に出品され03月04日 18時 33分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「和ごころきもの屋」より引用"



【商品名】

和ごころきもの屋 二本差しかんざし 簪 髪飾り ヘアアクセサリー kanzasi376



【商品説明】

・※1～3日営業日内での発送（水曜定休日）

・※商品の写真は出来る限り実物に近い色合いを表現できるようにしておりますが モニターの設定等によっては、多少の誤差が生じる場合がございます。 予めご了承ください。

・【サイズ】約12cm×8.0cm

・メイン素材: 土台：アクリル樹脂

・素材構成: 土台：アクリル樹脂



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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