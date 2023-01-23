『エバニュー(EVERNEW) セラミッククッカーセットSHL ブラック ECA189 10 ECA189【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 17分に出品され03月10日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

原産国:日本

大ナベサイズ:内径13x深さ5.5cm/容量750ml/質量165g

小ナベサイズ:内径11x深さ4.5cm/容量450ml/質量105g

外寸:径15x高さ7.5cm

ハンドルショート:サイズ10.5cm/質量45g

素材:アルミニウム/セラミック焼き付けコート(大ナベ)

ナイロンケース付き

質量:約315g



【商品説明】

クッカーセットながら約315gという軽量化を実現したトレッキングモデルです。大ナベ、小ナベともにセラミック焼き付けコーティングを施しました。



【商品詳細】

ブランド：エバニュー(EVERNEW)

商品名：エバニュー(EVERNEW) セラミッククッカーセットSHL ブラック ECA189 10 "ECA189"

製造元：エバニュー(EVERNEW)

商品番号："ECA189"

色：ブラック



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