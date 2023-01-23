『オークリー OAKLEY ゴーグル スノーゴーグル スキー スノボ スノーボード スプライス Splice レギュラーフィット 59-297 プレゼント ギフト ラッピング無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 08分に出品され03月08日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

OAKLEY（オークリー）

【品目】

スノー ゴーグル

【型番】

Splice（スプライス） 59-297

【フィッティング】

USフィット（レギュラーフィット）

【カラー】

フレーム：Amped Bright Orange

レンズ：Persimmon

【素材】

フレーム：O Matter

レンズ：Plutonite（ポリカーボネート）

【可視光線透過率】

PERSIMMON：57％

【紫外線透過率】

1.0％以下

【サイズ】

フレーム幅：190mm

フレーム縦：100mm

【仕様】

球面レンズ

ダブルレンズ

【付属品】

オークリー レンズクロスポーチ

【外箱について】

並行輸入品のため、箱が破損している場合がございます。

商品自体に問題がない場合、お送りさせて頂いております。











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