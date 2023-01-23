『オークリー OAKLEY ゴーグル スノーゴーグル スキー スノボ スノーボード スプライス Splice レギュラーフィット 59-297 プレゼント ギフト ラッピング無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 08分に出品され03月08日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
OAKLEY（オークリー）
【品目】
スノー ゴーグル
【型番】
Splice（スプライス） 59-297
【フィッティング】
USフィット（レギュラーフィット）
【カラー】
フレーム：Amped Bright Orange
レンズ：Persimmon
【素材】
フレーム：O Matter
レンズ：Plutonite（ポリカーボネート）
【可視光線透過率】
PERSIMMON：57％
【紫外線透過率】
1.0％以下
【サイズ】
フレーム幅：190mm
フレーム縦：100mm
【仕様】
球面レンズ
ダブルレンズ
【付属品】
オークリー レンズクロスポーチ
【外箱について】
並行輸入品のため、箱が破損している場合がございます。
商品自体に問題がない場合、お送りさせて頂いております。
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落札価格8414円
944 入札履歴
終了
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