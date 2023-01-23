Rawlings ローリングス ソフトボール HYPER TECH ピッチャー用 ハイパーテック ブラック グローブ グラブ ミット GS9HTY14-B【2025年度カレンダ】

商品情報

女子ソフトボール用スチーム加工不要即使用グラブ。

女子ソフトグラブに求められる3条件、

”柔らかく、痛くなく、手にフィット”に対応。

デュアルパームテック＋V PAD機能搭載。



※表示が同じであっても、深さ・仕上がりにより大きさが

各モデルごとに異なりますので、ご注意ください。

※現在の天然皮革の染色技術では、多少の色落ち、色移染は避けられませんので

ご了承ください。

※商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので

予めご了承ください。



カラー ブラック、シェリー

サイズ [サイズ 11.5] [11 1/2inch] LH(Right hand throw)※右投用

[サイズ 11.5] [11 1/2inch] RH(Left hand throw)※左投用

素 材 表・裏／天然皮革

製 造 ベトナム