Rawlings ローリングス ソフトボール HYPER TECH COLORS オールラウンド用 ハイパーテック カラーズ シェリー/ブラック グローブ グラブ ミット GS9HTCBH9-SHB【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

3 Force Catch構造でソフトボールの衝撃にも負けない。

スチーム加工不要の即戦力ソフトボールグラブ。



※表示が同じであっても、深さ・仕上がりにより大きさが

各モデルごとに異なりますので、ご注意ください。

※現在の天然皮革の染色技術では、多少の色落ち、色移染は避けられませんので

ご了承ください。

※商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので

予めご了承ください。



カラー シェリー/ブラック、ブラック

サイズ [サイズ 12.75] [12 3/4inch] LH(Right hand throw)※右投用

[サイズ 12.75] [12 3/4inch] RH(Left hand throw)※左投用

素 材 表・裏／天然皮革

製 造 ベトナム