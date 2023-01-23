Rawlings ローリングス 軟式 HYPER TECH COLORS オールフィルダー用 ハイパーテック カラーズ シェリー/ブラック グローブ グラブ ミット 野球 GR9HTCN65-SHB【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

M号ボール対応グラブ。

一般軟式プレーヤーに向けたコンビカラーデザイン。

スチーム加工不要の即使用仕上げ。

柔らかく仕上げているため、革・芯材にダメージを与えるス

チーム加工をしなくても、ダメージレスでグラブの耐久性を損なわずに

即使用が可能。

デュアルパームテック+V PAD+1機能搭載。



※表示が同じであっても、深さ・仕上がりにより大きさが

各モデルごとに異なりますので、ご注意ください。

※現在の天然皮革の染色技術では、多少の色落ち、色移染は避けられませんので

ご了承ください。

※商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので

予めご了承ください。



カラー ブラック、シェリー/ブラック、ゴールドタン/ブラック

サイズ [サイズ 11.75] [11 3/4inch] LH(Right hand throw)※右投用

[サイズ 11.75] [11 3/4inch] RH(Left hand throw)※左投用

素 材 表・裏／天然皮革

製 造 ベトナム