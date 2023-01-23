UNDERARMOUR アンダーアーマー UAクール バックパック 2.0 30L BLK 1364235-001 スポーツ【新年の贈り物】

商品情報

身体に沿った背面のパッドが背中をサポートし、背負い心地と通気性を確保。メインコンパートメントとは別にパソコン用の収納部分あり。表面のモール部分は小物をひっかけたら、上着掛けとして使用可能。左右にペットボトル２本が入るサイズのサイドポケット。物の出し入れを容易にする大きなサイドジップ。小物用収納スペース（表にはジップ２箇所、内側にはポケット２箇所）を搭載。素材：ポリエステル１００％

サイズ：Ｗ３１×Ｈ５２×Ｄ１８ｃｍ

容量：３０Ｌ

機能：撥水、通気性、パソコン用収納、サイドポケット（ペットボトル２本分）、リフレクトテープ採用

性別：Ｕｎｉｓｅｘ



原産国：ベトナム