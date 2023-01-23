『navika ナビカ ネックレスマーカー スワロフスキークリスタル ボールマーカー Clover クローバー ギフトBOX付 アクセサリー感【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 18時 17分に出品され03月06日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Navika」より引用"



【商品名】

navika ナビカ ネックレスマーカー スワロフスキークリスタル ボールマーカー Clover クローバー ギフトBOX付 アクセサリー感



【商品説明】

・チェーンは４３～４８ｃｍまで調節可能です。クローバーマーカー3.0ｘ2.5ｃｍ ペンダントトップ（台座）１．８ｃｍ角

・ネックレスタイプなのでアクセサリー感覚でゴルフラウンドをお楽しみいただけます。

・ペンダントトップにマグネットが付いています。贈り物に適したギフトＢＯＸ付。

・幸運のシンボル“四葉のクローバー”にスワロフスキークリスタルが装飾されたゴルフボールマーカー。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。