『navika ナビカ ネックレスマーカー スワロフスキークリスタル ボールマーカー Clover クローバー ギフトBOX付 アクセサリー感【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 18時 17分に出品され03月06日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Navika」より引用"
【商品名】
navika ナビカ ネックレスマーカー スワロフスキークリスタル ボールマーカー Clover クローバー ギフトBOX付 アクセサリー感
【商品説明】
・チェーンは４３～４８ｃｍまで調節可能です。クローバーマーカー3.0ｘ2.5ｃｍ ペンダントトップ（台座）１．８ｃｍ角
・ネックレスタイプなのでアクセサリー感覚でゴルフラウンドをお楽しみいただけます。
・ペンダントトップにマグネットが付いています。贈り物に適したギフトＢＯＸ付。
・幸運のシンボル“四葉のクローバー”にスワロフスキークリスタルが装飾されたゴルフボールマーカー。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8414円
567 入札履歴
終了
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