『セットエスティローダー ESTEE LAUDER クリーン アクション フォーミング クレンザー 145g 2個セット 並行輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 06時 09分に出品され04月26日 06時 09分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セットエスティローダー ESTEE LAUDER クリーン アクション フォーミング クレンザー 145g 2個セット 並行輸入品



【商品説明】

・※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

・メーカー/ブランド名：エスティローダー Estee Lauder

・分類：スキンケア ＞ 洗顔

・区分：海外製 ・ 化粧品

・商品名：エスティローダー ESTEE LAUDER クリーン アクション フォーミング クレンザー 145g 2個セット



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。