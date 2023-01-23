『ペット | ペットベッド ブラウン 組立品 (ペット用)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 16時 19分に出品され03月21日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用品 生き物 ペット
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【商品名】
ペット | ペットベッド ブラウン 組立品 (ペット用)
※商品名先頭『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。
【カラー、サイズ、セット内容等の選択】
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【商品内容】
ペットベッド ブラウン
【商品スペック】
[サイズ(約)]
W41×D40×H53.5cm
[重量(約)]
3kg
[カラー]
ブラウン
[材質]
天然木化粧繊維板(アッシュ)
天然木(ラバーウッド)
ラッカー塗装
[仕様]
カバーリング
[組立てについて]
・本品はお客様にて組立ての作業が必要となります。
・商品の組立て開始前に、部材不足・破損がないか必ずご確認ください。
・組立て人数：1人
・組立て時間：約10分
[配送日時指定について]
・この商品は、配送希望日と時間帯をご指定可能です。
・配送希望日は発送予定(最長)の 2...
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落札価格8414円
618 入札履歴
終了
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