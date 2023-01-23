ペット | ペットベッド ブラウン 組立品 (ペット用)【コストコ お買い得】

商品情報

ペット用品 生き物 ペット

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【商品名】

ペット | ペットベッド ブラウン 組立品 (ペット用)

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【カラー、サイズ、セット内容等の選択】

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【商品内容】

ペットベッド ブラウン





【商品スペック】



[サイズ(約)]



W41×D40×H53.5cm



[重量(約)]



3kg



[カラー]



ブラウン



[材質]



天然木化粧繊維板(アッシュ)

天然木(ラバーウッド)

ラッカー塗装



[仕様]



カバーリング



[組立てについて]



・本品はお客様にて組立ての作業が必要となります。



・商品の組立て開始前に、部材不足・破損がないか必ずご確認ください。



・組立て人数：1人

・組立て時間：約10分



[配送日時指定について]



・この商品は、配送希望日と時間帯をご指定可能です。



・配送希望日は発送予定(最長)の 2...



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