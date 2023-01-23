『Malier Dog Life Jacket Ripstop Dog Life Vest with High Buoyancy Adjustable Shark Dog Life Jacket Dog Life Preserver with Rescue Handle Puppy Life J【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 14時 21分に出品され04月23日 14時 21分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Malier Dog Life Jacket， Ripstop Dog Life Vest with High Buoyancy， Adjustable Shark Dog Life Jacket Dog Life Preserver with Rescue Handle Puppy Life Jacket for Small Medium Large Dogs (Gray， Large)ブランド：Malier商品サイズ：Large高さ：6.6 cm横幅：35 cm奥行：43.9 cm 商品番号：色：Gray素材：Nylon