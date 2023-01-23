『キャットタワー BR EXK-216 「アージュ 」 おしゃれ 麻ひも 省スペース Cat Tower【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 01分に出品され03月21日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
据え置き型キャットタワー
【商品名】
BR EXK-216 キャットタワー 「アージュ 」 おしゃれ 麻ひも 省スペース Cat Tower
ＤＡＮＫＥＴＵＨＬ
【商品説明】
・備考：お客様組み立て
・寸法外形：幅約75cm×奥行約60cm×高さ約93cm
・構造部材：バーティクルボード、紙管 貼り材：ポリエステル、麻
・耐荷重：棚板1枚あたり約10kg ハンモック約10kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8414円
561 入札履歴
終了
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