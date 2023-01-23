『Brook Wingman XEウィングマンコンバーターXE Xbox Series X|S/ PS5/ Xbox 360/ Xbox On【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 00時 53分に出品され03月21日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プレイステーション4用ケーブル、アダプター

【商品名】

Brook Wingman XEウィングマンコンバーターXE Xbox Series X|S/ PS5/ Xbox 360/ Xbox On



【商品説明】

・PS5 DualSenseコントローラーに対応しています。PS４のゲームがPS5で遊べる。PS5のゲームを対応できません。振動モードとモーションセンサーとタッチパッドシミュレーション機能がPS4とPS3コンソールに対応。

・Xbox Series X|S・PS5・Xbox 360・ Xbox One・Xbox Elite 1・ Xbox Eliteシリーズ2・Switch Pro ・Segaアストロシティミニ コントローラーがPS5・PS4・PS3ゲーム機で使えるウィングマンコンバーターXE！Xboxと PS4 のアーケードスティックにも対応。操作簡単、特



【サイズ】

高さ : 2.69 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。