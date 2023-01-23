『宇宙戦艦ヤマト2202 1/1000 地球連邦アンドロメダ級二番艦 アルデバラン ムービーエフェクトVer. バンダイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 17時 32分に出品され03月08日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 宇宙戦艦ヤマト2202 地球連邦 アンドロメダ級二番艦 アルデバラン ムービーエフェクトVer.が登場！LED ＆ SEユニットにより、波動エンジンは明暗とゆらぎ点滅でサウンドと共に劇中の雰囲気を演出。波動砲部分はクリアパーツで再現。LEDとサウンドを台座で制御LEDを使用し、[赤→青→白]と変化し、リアルな明滅とサウンドで再現。新設定のリトラクタブル兵装は開閉選択式で再現。艦載機コスモタイガーIIはディスプレイベースで展示することが可能。 _バンダイ _ _宇宙戦艦ヤマト2202 _YAMATO _20170818-pl _キャラプラ