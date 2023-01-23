『Ill Be Back Trump 2024 エアポッドカバー PC ファッションスキンケースカバー キーチェーン付き AirPods2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 01分に出品され03月13日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ill Be Back Trump 2024 エアポッドカバー PC ファッションスキンケースカバー キーチェーン付き AirPods2
【商品説明】
・ギフトに最適: 母の日、父の日、誕生日、バレンタインデー、クリスマス、記念日など。ギフトへの言い訳。このAirpodsケースはかわいいパーソナライズされたカバーが良いです!
・フルプロテクション:AirPods 1 & AirPods2に対応。シェルカバーされたかわいいデザインと柔らかいシリコン素材が、Airpodsを指紋、傷、衝突、落下、ほこりから二重保護を提供します。
・ポータブル紛失防止キーチェーン: Airpodsケースカバーにはキーチェーンが付属し、バックパック、ハンドバッグ、パンツなどを取り付けることができます。 外出時に持ち運びでき、Airpodsが
X092TZJ7RW
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 13.89 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8414円
380 入札履歴
終了
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