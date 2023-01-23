『アンドシュエット ハンドバッグ 公式推し事バッグクリアポケット付きスクエアトートバッグ レディース ラベンダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 40分に出品され03月24日 06時 40分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンドシュエット ハンドバッグ 公式推し事バッグクリアポケット付きスクエアトートバッグ レディース ラベンダー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8414円
297 入札履歴
終了
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