『アンドシュエット ハンドバッグ 公式推し事バッグクリアポケット付きスクエアトートバッグ レディース ラベンダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 40分に出品され03月24日 06時 40分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンドシュエット ハンドバッグ 公式推し事バッグクリアポケット付きスクエアトートバッグ レディース ラベンダー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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